Довічне увʼязнення російському агенту, який наводив ракети на ХОДА та інші цивільні будівлі

За принципової та послідовної позиції прокурорів Харківської обласної прокуратури Полтавський апеляційний суд залишив без змін вирок 39-річному чоловіку, якого визнано винним за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому призначено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, фігурант з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та цивільну інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних.

Харківʼянин передавав дані через заборонену в Україні соцмережу «ВКонтакте» двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Одна з них нині проживає у Москві. У 2014 році вона перебувала на окупованій території в Донецькій області, де проходила службу у лавах так званої «днр» як медсестра. Інша кураторка мешкає у м. санкт-петербург і є очільницею проросійської організації «Спасём Донбасс».

28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у москві координати Харківської обласної державної адміністрації. Окрім того, він надав дані для завдання ударів по офісу фірми ХАДО. Він також передавав ще низку адрес у місті, які в подальшому були обстріляні російською армією.

Крім того, харківʼянин публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував збройну агресію рф проти України та схвалював злочинні дії окупантів.

Правоохоронці затримали чоловіка у липні 2022 року. Під час обшуку, проведеного в його помешканні, правоохоронці виявили у нього комп’ютерну техніку, за допомогою якої він здійснював свою підривну діяльність, а також карабін моделі «Форт-202», набої до пістолета, корпус гранати, які зловмисник незаконно придбав та зберігав у себе вдома.

Під час слідства у харківʼянина постійно змінювались версії, проте свою вину так і не визнав. Він зазначив, що нічого не знає та жодної інформації ворогу він не передавав.

Фігурант розповів, що акаунтом у «ВКонтакте» почав користуватися з кінця 2017 року, випадково знайшовши на форумі в інтернеті логін та пароль до цього акаунту, кому належав цей профіль він не знає. Він користувався цим профілем для перегляду новин, фільмів та постів, оскільки мав родичів на території рф і йому були цікаві новини, але жодних повідомлень начебто не відправляв. Жінки, з якими велась переписка, йому не знайомі. Акаунт у «ВКонтакте» зареєстрований за його номером телефону, яким він нібито давно не користувався. Чоловік намагався переконти суд, що до цього акаунту могли мати доступ інші особи шляхом його зламу або крадіжки, оскільки він неодноразово губив свої телефони й ноутбук та віддавав їх до ремонту.

Проте сторона обвинувачення зібрала необхідну доказову базу. 13 листопада 2023 року Київський районний суд м. Харкова призначив чоловіку довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сторона захисту подала апеляційні скарги, в яких просила виправдати фігуранта.

28 серпня 2024 року Полтавський апеляційний суд повністю відмовив в їх задоволенні та залишив у силі вирок суду першої інстанції.

Агентство Телевидения Новости