Екс-нардеп Дмитро Святаш мав би стати харківським гуляйтером

Наразі по цьому факту йде розслідування проводиться розслідування за статтею 111 Кримінального кодексу України — державна зрада. Про те, що є вонкретна персона, яка по згоді з ворогом повинна була керувати Харківщиною, якщо в область опинилась в окупації прокурор області Олександр Фільчаков повідмив на сесії облради. У відповідь на питання депутатів:

“Я розумію, про кого ви говорите, — відповів Олександр Фільчаков. — Зараз слідчими СБУ, що стосується цієї особи, проводиться досудове розслідування за ст. 111. Харківська обласна прокуратура здійснює у цьому кримінальному провадженні процесуальне керівництво. Я думаю, що найближчим часом ми приймемо законне рішення. Можу сказати від себе як керівника обласної прокуратури: вважаю, що це наш обов’язок притягнути цю особу до передбаченої законом кримінальної відповідальності”.

У обласній прокуратурі підтвердили новинам АТН, що мова йде саме про Дмитра Святаша. екс-регіонала. Сам політик підозри не коментують, на запити у соцмережах не відповідає. Де саме він знаходиться, також невідомо

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