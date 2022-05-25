Экс-президент россии пригрозил Италии войной из-за Крыма

Как сообщалось, недавно были обнародованы посреднические предложения со стороны Италии об условиях завершения российской агрессии, предусматривавшие восстановление контроля Украины над Крымом в форме «широкой автономии», пишет «АРК».

Соответствующие предложения вызвали истерические заявления Дмитрия Медведева, который был в 2008-2012 годах «промежуточным» российским президентом при формировании авторитарного режима путина и является заместителем председателя совета национальной безопасности государства-агрессора.

Медведев заявил, что обсуждение судьбы Крыма является якобы «национальным предательством», а предложения Италии – «основанием для начала войны».

Поскольку «специальная военная операция» против Украины, несмотря на все эвфемизмы агрессора, является ничем иным как полномасштабной войной, то скорее всего заявления Медведева следует считать объявлением войны или Италии, как автору предложений, или всему цивилизованному миру, не признающему покушения на аннексию Крыма россией.

Источник: sprotyv.info

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