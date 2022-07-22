Фотографував критичну інфраструктуру: за підозрою у співпраці з ворогом затримано харків’янина

Патрульні затримали громадянина, який може бути причетним до співпраці з ворогом.

Напередодні ввечері правоохоронці помітили підозрілого громадянина на вулиці Маршала Батицького. Він постійно оглядався та помітно нервував, тож поліцейські звернулись до нього для перевірки.

В телефоні у чоловіка патрульні виявили переписки, які можуть свідчити про співпрацю з ворогом. Також в месенджері він надсилав до невідомих груп фото критичної інфраструктури та місця влучань ворожих снарядів.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости