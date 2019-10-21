Гладковский покинул СИЗО

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который подозревается в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и других нарушениях, в понедельник, 21 октября, вышел из-под стражи после внесения залога. Об этом сообщает Украинская правда.

"Я буду защищать свою честь и достоинство", - прокомментировал Гладковский свои дальнейшие планы журналистам после освобождения.

От дальнейших комментариев Гладковский воздержался. Его адвокат Руслан Волынец объяснил это тем, что Гладковский, вероятно, плохо себя чувствует. Он подтвердил, что Гладковский, как сообщалось ранее, придерживается голодовки (пятый день -ред.).

Отмечается, что на Гладковского надели электронный браслет.

Его адвокат заявил, что будет изучать полный текст постановления суда, и выстраивать стратегию.

По словам Волынца, Гладковский считает, что каких-либо оснований для привлечения его к ответственности по предъявленным обвинениям нет.

Агентство Телевидения Новости