Годувала окупантів та забезпечувала ліками: судитимуть фельдшерку з Ізюмського району

За даними слідства, фельдшерка села Веселе Ізюмського району, маючи проросійські погляди та активно підтримуючи дії держави-агресорки, добровільно надала приміщення амбулаторії для розміщення російських військовослужбовців. Аби окупанти почували себе комфортно, жінка організувала для них харчування і безплатно надавала їм необхідні лікарські засоби.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

При цьому місцевим мешканцям колаборантка у наданні медичної допомоги відмовляла, а необхідні їм ліки, наявні в амбулаторії, пропонувала купувати у неї.

Також фельдшерка «заробляла» собі привілейоване ставлення від окупантів, повідомляючи їм інформацію про проукраїнськи налаштованих мешканців.

Окупанти віддячили своїй поплічниці, дозволивши їй організувати в приміщенні амбулаторії магазин, у якому вона, крім ліків, також продавала продукти харчування та алкогольні напої.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 37-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Балаклійському районному суді Харківської області.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости