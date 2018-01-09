Харьковские полицейские - вымогатели взяток. После обнародованного блогером видео дело передали в прокуратуру

Харьковская полиция вымогала 5 тысяч гривен с водителя за не составление на него административных материалов по ст. 130, сообщает известный украинский блогер Александр (zpsanek).

Сотрудники полиции готовы были отпустить пьяного водителя за 5000 гривен несмотря на череду трагических ДТП в Харькове и по всей стране, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы по факту инцидента между полицейскими и активистом относительно вымогательства денег от водителя полиция передали в прокуратуру.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. Проводятся первоочередные мероприятия. Дополнительная информация будет через несколько дней, сообщили в прокуратуре.

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Вот видео, предоставленное блогером:

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