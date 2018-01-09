Криминал
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09.01.2018 17:00
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Харьковские полицейские - вымогатели взяток. После обнародованного блогером видео дело передали в прокуратуру

Харьковская полиция вымогала 5 тысяч гривен с водителя за не составление на него административных материалов по ст. 130, сообщает известный украинский блогер Александр (zpsanek).

Харьковские полицейские - вымогатели взяток. После обнародованного блогером видео дело передали в прокуратуру

Сотрудники полиции готовы были отпустить пьяного водителя за 5000 гривен несмотря на череду трагических ДТП в Харькове и по всей стране, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы по факту инцидента между полицейскими и активистом относительно вымогательства денег от водителя полиция передали в прокуратуру.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. Проводятся первоочередные мероприятия. Дополнительная информация будет через несколько дней, сообщили в прокуратуре.

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Вот видео, предоставленное блогером:

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