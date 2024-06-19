Харків’янин отримав 11 років ув’язнення: намагався підпалити кохану через розрив стосунків

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 30-річного чоловіка за фактами закінчених замахів на умисне вбивство, пошкодження майна шляхом підпалу та крадіжки (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 185 КК України).

Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що 19 лютого 2022 року чоловік прийшов до магазину, розташованого по вул. Бучми, де працювала продавчинею його колишня дівчина, якій на той момент було 23 роки. Незадовго до цього вона повідомила чоловіку, що розриває стосунки з ним та більше не бажає спілкуватись.

Обурений чоловік попросив продати йому цигарки, і коли продавчиня підійшла до нього ближче, облив її легкозаймистою рідиною. Потім підпалив папірці, які приніс із собою, і став їх кидати у колишню кохану, щоб на ній спалахнув одяг.

Однак дівчині вдалося сховатися за стійку з товаром, і тоді чоловік підпалив пакет, що лежить на підлозі, внаслідок чого прилавок спалахнув.

Дівчина вчасно змогла вибігти через запасний вихід, про який зловмисник не знав, чим зберегла своє життя.

Скориставшись виниклою пожежею та тим, що у магазині нікого немає, зловмисник перехилився через прилавок і вкрав із каси виторг магазину, після чого втік з місця злочину.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише частково і заявив, що не мав наміру вбивати потерпілу.

Обвинувальний вирок виніс Октябрський районний суд Полтави. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости