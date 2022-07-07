Харківські оперативники затримали зловмисника, якого розшукували київські правоохоронці

Виявили 37-річного неодноразово судимого чоловіка співробітники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області 7 липня на території Новобаварського району Харкова.

Зловмисник, починаючи з червня поточного року, перебував у розшуку за скоєння низки майнових злочинів на території міста Київ та переховувався від суду та правоохоронних органів.

Поліцейські доставили чоловіка до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області та сповістили ініціатора розшуку – співробітників Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Київ.

За скоєння злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, порушнику загрожує до 6 років позбавлення волі. Перевіряється причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів крадіжок на території Харкова.

Агентство Телевидения Новости