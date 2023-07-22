Харківські поліцейські на блокпосту вилучили у чоловіка метадон

Протягом доби с 21 по 22 липня в ході відпрацювання території міста та області харківські поліцейські викрили двох громадян у незаконному обігу наркотиків.

У порушників вилучили наркотичні речовини.Про це повідомив начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко.

Так, під час несення служби на блокпосту працівники поліції зупинили для перевірки документів автомобіль під керуванням 41-річного водія.

У чоловіка виявили 47 ампул та 75 таблеток метадону без відповідних документів.Проводяться першочергові слідчі дії.

Тривають роботи з обстеження та розмінування населених пунктів.

Агентство Телевидения Новости