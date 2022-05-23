Харківські правоохоронці встановили особу рашистського командира, через наказ якого загинула 13-річна дівчина

Смерть 13-річної дівчинки та зруйнована цивільна інфраструктура: повідомлено про підозру російському командиру, який наказав відкривати вогонь по Харківщині.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру командиру окремої мотострілецької бригади 6 загальновійськової армії Західного військового округу Збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 26 березня 2022 року російський командир, який родом з міста Ужгород Закарпатської області, перебуваючи у селищі Мала Рогань Харківського району, надав злочинний наказ.

Окупант наказав застосувати важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 «Буратіно» у напрямку житлових масивів селищ Мала Рогань та Вільхівка, що є порушенням норм міжнародного права.

За результатами обстрілу пошкоджено цивільні об’єкти, серед яких навчальний заклад Вільхівської сільської ради.

Крім того, вказаним обстрілом спричинено мінно-вибухові травми 13-річній дівчині, яка померла у лікарні.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости