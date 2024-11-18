Хотів налякати: на Харківщині чоловік зарізав вітчима

На Харківщині в селі Тихопілля Лозівського району чоловік зарізав свого вітчима. Суд відправив зловмисника за ґрати на дев’ять років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Трагедія трапилася 11 травня цього року. Родичі разом вживали алкогольні напої. Під час сварки 50-річний чоловік схопив кухонний ніж та вдарив ним вітчима у грудну клітину. Від поранень потерпілий помер на місці.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину і додав, що не мав наміру вбивати потерпілого, а хотів лише налякати його.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости