Житель Харківщини під час окупації допомагав загарбникам готували псевдореферендум

За даними дізнання, під час окупації селища Великий Бурлук Купʼянського району ніде не працюючий місцевий мешканець свідомо вирішив працювати на російських загарбників.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У липні 2023 року він обійняв посаду «специалиста Великобурлукского сектора Управления пенсионного фонда Купянского района военно-гражданской администрации Харьковской области».

Чоловік здійснював прийом заяв від місцевих мешканців для отримання ними «допомоги» від рф. Також «специалист» вів єдиний облік пенсіонерів.

Для цього він збирав у людей особисті документи та передавав їх представникам окупаційної адміністрації.

Отриману інформацію окупанти планували використати для фальсифікації результатів псевдореферендуму про приєднання окупованих районів Харківщини до рф.

Перед деокупацією регіону ЗСУ колаборант втік до рф, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 36-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости