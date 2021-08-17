Жители дома на ХТЗ жалуются на закладчиков наркотиков и их покупателей

Вот здесь - у почтового ящика в подъезде Любовь Силенко недавно увидела, как мужчина искал пакетик с неизвестным веществом. Женщина живет в этом доме в переулке Северина Потоцкого два десятка лет и уверена — это была закладка наркотиков.

Закладывают сейчас вокруг этого ящика, вот здесь я видела, вот здесь картинка

В последний месяц, говорят жители дома, дилеры начали оставлять товар не только в цветочных горшках и на клумбах - перебрались в подъезд. Открывают электронные двери, разрисовывают стены. Наркоадресами здесь расписана едва ли не каждая стена или столб. Эта женщина отказывается называть свое имя, говорит - боится за себя и свою семью.

жительница дома

У нас здесь ходят, закладки делают. Я так думаю, потому что ковыряются. Все палисадники у меня на ту сторону. Я вижу это все. Они не шумят. Тихо делают свое дело. Они ковыряют и что-то выискивают, и детям просто страшно там ходить

Люди жалуются, из-а такого способа наркоторговли, добравшегося их дома, в последнее время страшно отпускать детей на улицу, ведь молодые люди бывают агрессивными. Роются в подъезде и клумбах, оставляют закладки под вытяжками погребов у дома.

Недавно Любовь написала заявление в полицию, ведь устные обращения к участковым и в районное управление полиции результатов не дали.

Любовь Силенко, жительница дома

Я прошу единственное – включить проезд патрульных полицейских в нашем дворе в график посещения. Если их хотя бы «шугануть» пару раз, вот так чтоб проезжали, было бы проще. Мы их что ловить будем? Вчера ходили вот такие огромные дяди. Я буду с ними связываться?

Впрочем, не все жильцы дома разделяют такие взгляды, говорят - проблема действительно есть, но люди часто сами создают благоприятную обстановку для закладчиков - обустраивают кирпичиками придомовую территорию и обустраивают клумбы.

Наталья Ивановна, жительница дома

В связи с тем, что вокруг наших домов очень много новостроек. И там куплено много квартир куплено прибивших из регионов, так сказать, которые сами понимаете, - наркомания там развита гораздо больше. То естественно, у нас и количество увеличилось. Но мы прекрасно понимаем, что это общегородская проблема, но тем не менее они создают хорошие места для закладок

В пресс-службе Нацполиции в Харьковской области сообщили, в таких случаях жильцы должны сразу звонить на линию "102", чтобы правоохранители могли приехать на место и выяснить ситуацию. Между тем, на заявление, согласно закону об обращении граждан, правоохранители должны отреагировать в течение месяца со дня его поступления.

А вопрос о включении переулка в маршрут регулярного патрулирования, сообщили в Нацполици, входит в компетенцию УПП. Обращение обязательно должно быть коллективным - с подписью 10 и более человек.

Агентство Телевидения Новости