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Кіберполіція припинила діяльність шахрайського саll-центру у Харкові

Кіберполіція припинила діяльність шахрайського саll-центру у Харкові

У Харкові місцеві мешканці та жителі Києва організували роботу саll-центру, де загалом працювало понад 160 осіб віком від 20 до 30 років. Працівники офісу обіцяли надприбутки від інвестицій та привласнювали кошти довірливих вкладників.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Оператори застосовували методи соціальної інженерії та користувались заздалегідь розробленими сценаріями спілкування з громадянами. За словами начальника 8-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Ольги Мищенко, шахраї використовували маніпулятивні техніки, спрямовані на виклик довіри, пропонували громадянам інвестувати кошти в псевдоінвестиційні проєкти.

Зловмисники розміщували рекламу в соціальних мережах й Telegram-каналах та робили «холодні» обдзвони громадян, зацікавлювали потерпілих надвисокими прибутками від інвестицій в різних сферах економіки.

Шахраї переконували громадян перераховувати гроші через платіжну систему на підконтрольні банківські картки. Сума збитків та коло потерпілих встановлюється.

За місцем розташування call-центру слідчі слідчого управління разом з кіберполіцейськими Харківщини за силової підтримки полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області  провели обшуки. Вилучено понад 160 одиниць компʼютерної техніки, а також 100 мобільних телефонів, жорсткі диски, SIM-картки, чорнові записи та інструкції, по яким ошукували потерпілих.

Наразі викрито адміністратора та 160 працівників саll-центру, встановлюються організатори шахрайської схеми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.


Агентство Телевидения Новости

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