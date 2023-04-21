Керував транспортною сферою в окупованому районі Харківщини: викрито колаборанта

Співробітники Служби безпеки України під час стабілізаційних заходів у деокупованих районах Харківщини викрили ще одного ворожого поплічника. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Колаборантом виявився мешканець м. Балаклія, який під час захоплення частини регіону приєднався до лав місцевої окупаційної адміністрації. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

У червні 2022 року чоловік добровільно погодився керувати транспортним підрозділом Ізюмської ВЦА окупантів, з місцем постійної роботи у захопленій Балаклії.

На цій “посаді” він фактично організовував роботу автотранспортної сфери на території Балаклійської ОТГ:

– встановлював та затверджував маршрути міського транспорту;

– відповідав за забезпечення підприємств та установ автотранспортом і паливно-мастильними матеріалами;

– здійснював підбір нових працівників;

– проводив співбесіди з кандидатами на посади водіїв;

– брав участь у нарадах керівників окупаційної влади.

Основний документообіг відділу — путьові листи, накладні тощо, зловмисник вів за російськими формами та зразками, що затверджені постановами “госкомстату рф”. Напередодні деокупації колаборант втік з Балаклії разом з російськими солдатами і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

За матеріалами СБУ чоловіку оголошено заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України. Викриття і документування протиправної діяльності колаборанта здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області.

Агентство Телевидения Новости