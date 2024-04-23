Киянину, який налагодив постачання до Харкова вогнепальної зброї, загрожує 7 років тюрми

У квітні та червні 2023 року житель Києва придбав автомати системи «Калашников» АК-74 з метою подальшого перепродажу. Для пошуку покупців чоловік використовував спеціалізовані сайти – мілітарні аукціони, де публікував оголошення і домовлявся з покупцями про умови угоди.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Отримавши грошовий переказ від «клієнта» на банківську картку, обвинувачений здійснював неповну розборку зброї. Відділивши від каркасу необхідні деталі, чоловік розподіляв їх по коробах, після чого надсилав через поштового перевізника покупцю – мешканцю Харкова.

Таким чином обвинувачений збув за майже 80 тис. гривень дві одиниці вогнепальної зброї – автомати системи «Калашников» АК-74.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного чоловіка за фактом придбання, носіння, зберігання, збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Чоловіка судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости