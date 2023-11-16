Купив права в інтернеті: у Харкові затримано автомобіль

Сьогодні вночі, патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 21099 за порушення комендантської години.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів.

Згідно з наявними базами даних посвідчення зареєстровано на іншого громадянина.

Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ через мережу інтернет.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости