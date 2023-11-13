Лупцював та ображав власну матір: півтора роки за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним харків’янина в домашньому насильстві (ст. 126-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі, повідомляє прокуратура Харківській області.

Раніше неодноразово судимий за крадіжки та грабежі чоловік систематично вчиняв домашнє насильство стосовно власної матері, з якою мешкає в одній квартирі.

Він погрожував жінці фізичною розправою, бив її, супроводжуючи це лайкою та словесними образами.

Літня жінка жила в стані постійного страху та емоційного пригнічення.

Вона неодноразово зверталась із заявами на протиправну поведінку сина до поліції — він неодноразово був притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства за ст. 173-2 КУпАП. Однак поведінка чоловіка щодо матері так і не змінювалась.

У серпні цього року він вкотре вчинив психологічне насильство стосовно власної матері — кричав та погрожував фізичною розправою.

Під час судового розгляду чоловік свою вину визнав, але зазначив, що вважає, що саме матір провокує його, не дає йому влаштовувати особисте життя.

Чоловік пояснив, що періодично вживає алкогольні напої, через що у нього постійно виникають сварки з матір`ю.

Обвинувальний вирок виніс Жовтневий районний суд Харкова. Чоловіка взято під варту в залі суду.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости