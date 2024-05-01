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НАЗК знайшло в ексгенерала СБУ Наумова необґрунтовані активи на майже 33 млн грн і два смарагди по 6,3 тисячі євро кожен

НАЗК знайшло в ексгенерала СБУ Наумова необґрунтовані активи на майже 33 млн грн і два смарагди по 6,3 тисячі євро кожен

Підставою для проведення моніторингу став лист ДБР за фактами можливого незаконного збагачення посадовця. Під час в’їзду колишнього генерала до Сербії влітку 2022 року у його BMW знайшли:

● 592 990 євро (21 940 630 грн);

● 120 102 доларів (4 203 570 грн);

● два смарагди (472 120 грн).

Прикордонникам Наумов пояснив, що це майно його знайомих. Проте НАЗК з’ясувало, що фінансової спроможності позичити такі кошти позичальники не мали. Сам посадовець також не мав доходів із законних джерел для набуття валюти та смарагдів.

Також НАЗК не встановило законних джерел походження коштів на придбання автомобілів BMW X6 xDrive40d, вартістю 116 022 євро (3 875 135 грн) та Toyota MC Land Cruiser 200 (2 234 700 грн), які були оформлені на цивільну дружину та тестя Наумова.

Результатами моніторингу направлено до Офісу генпрокурора для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Джерело: https://t.me/znua_live/146103

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