Україна критично потребує підсилення системами ППО

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

19 травня росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» базу відпочинку на березі Лозовеньківського водосховища. Серед постраждалих – малолітні діти. Загинула жінка на сьомому місяці вагітності.

▶ Як і в Одесі, на Харківщині росіяни свідомо атакують ракетами популярні місця відпочинку. Жертвами терору стають цивільні українці.

▶ По базі відпочинку російська армія вдарила двічі, щоб убити якнайбільше цивільних, медиків і рятувальників. Це типовий почерк російських вбивць.

▶ росія не припиняє обстрілювати густонаселені райони другого за розміром міста України – Харкова.

▶ Атаки проти мирного населення – воєнний злочин. Особи всіх злочинців у погонах будуть встановлені, їх чекає відповідальність за злочини.

▶ Як і раніше, Україна гостро потребує додаткових систем ППО для захисту неба, а особливо сьогодні – неба Харківщини.

Джерело: https://t.me/spravdi/38783

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