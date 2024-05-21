Розслідування у справі про $500 тисяч хабаря Гринкевича завершено

Адвокати бізнесмена вивчають матеріали, після чого справу передадуть до суду — ДБР.

За версією слідства, дізнавшись про відкриття справи щодо мільйонних оборудок його компаній із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, Гринкевич намагався відкупитися, запропонувавши гроші керівнику одного з підрозділів ДБР.

Раніше ці компанії займалися будівництвом, що не завадило їм виграти 23 тендери від Міноборони на понад 1,5 млрд грн. Оскільки необхідного обладнання компанії не мали, виконати замовлення вони не змогли.

Деякі контракти продовжували діяти вже після того, як проти Гринкевича та його сина були порушені кримінальні справи.

У МОУ стверджували, що шукають законний спосіб припинити дію цих контрактів.

Джерело: https://t.me/znua_live/149228

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