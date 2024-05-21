Втратили частину річного зростання. У Київстарі розповіли про наслідки грудневої кібератаки

Безпрецедентна кібератака «з'їла» близько 3% зростання найбільшого в Україні оператора мобільного зв’язку Київстар у 2023 році.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив президент компанії Олександр Комаров, зазначивши водночас, що програма лояльності обійшлася компанії в 3,6 млрд грн, що позначилося на фінансових результатах першого кварталу.

«Загальний бюджет витрат на усунення наслідків кібератаки, на зміцнення системи та програму лояльності або подяки нашим абонентам склав 3,6 млрд грн. Частково ці кошти були компенсовані в грудні, а частково ще повертатимуться в першому і навіть другому кварталі поточного року (…) До кібератаки ми рухалися у 2023 році зі зростанням 11−12% квартал до кварталу. Кібератака з'їла близько 3% річного зростання», — розповів він.

До основних драйверів зростання компанії Комаров відніс зростаюче споживання, нові послуги та ціноутворення.

«Є три драйвери, які допомагають нам зростати фінансово. Перший — зростаюче споживання. Другий — нові послуги, що швидко зростають. Вони все ще займають невелику частку в загальному доході компанії, але темпи їхнього зростання дуже істотні. Наприклад, Київстар ТБ показав понад 20% зростання. Helsi — завантаження цього застосунку зросли в четвертому кварталі 2023 року на 42%. Третій драйвер — це ціноутворення», — сказав президент Київстару.

За його словами, після першого кварталу буде підведено остаточну риску, і на інші періоди наслідки кібератаки не впливатимуть.

«97−95% усіх витрат, пов’язаних із відновленням, програмою лояльності, інвестиціями в оновлення інфраструктури, зроблено за цей період. Є якась частина, яка буде робитися крок за кроком, але це вже більше не результат відновлення, а результат інвестицій у посилення кіберзахисту», — сказав глава компанії.

Джерело: biz.nv.ua

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