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За допомогою відеодзвінка, згенерованого ШІ, хакери вкрали 20 мільйонів фунтів стерлінгів

За допомогою відеодзвінка, згенерованого ШІ, хакери вкрали 20 мільйонів фунтів стерлінгів

Британська інжинірингова компанія Arup підтвердила, що стала жертвою глибокого шахрайства після того, як її співробітника обдурили, щоб надіслати злочинцям 200 мільйонів гонконгських доларів (20 мільйонів фунтів стерлінгів) за допомогою відеодзвінка, згенерованого штучним інтелектом.

Поліція Гонконгу заявила в лютому, що працівник неназваної на той час компанії був обманом змушений переказати значні суми людьми за допомогою фальшивого дзвінка, «видававшись за старших посадових осіб компанії».

У заяві Arup сказано, що це була причетна компанія, підтвердивши, що на початку року вона «повідомила поліцію про інцидент шахрайства в Гонконгу». Він підтвердив, що використовувалися підроблені голоси та зображення.

У ньому додається: «Наша фінансова стабільність і бізнес-операції не постраждали, і жодна з наших внутрішніх систем не була скомпрометована».

Глобальний інформаційний директор Arup Роб Грейг, який контролює комп’ютерні системи компанії, сказав, що організація часто зазнавала атак, у тому числі глибоких фейків.

«Як і багато інших компаній у всьому світі, наша діяльність піддається регулярним атакам, включаючи шахрайство з рахунками-фактурами, фішингові шахрайства, підробку голосу WhatsApp і глибокі фейки. Те, що ми бачили, це те, що кількість і витонченість цих атак різко зросла в останні місяці", - сказав він.

Грейг висловив надію, що досвід Arup «підвищить обізнаність» про зростаючу витонченість кібер-зловмисників. Financial Times першою повідомила , що шахраї атакували компанію Arup.

Arup, одна з провідних у світі консалтингових інженерних фірм, налічує понад 18 000 людей і, як відомо, забезпечила конструкцію Сіднейського оперного театру, включаючи його характерні бетонні оболонки. Останні проекти включають транспортну схему Crossrail у Лондоні та Храм Святого Сімейства в Барселоні.

Минулого тижня The Guardian повідомила, що голова найбільшої у світі рекламної групи став мішенню шахрайства deepfake з використанням голосового клону ШІ. Виконавчий директор WPP Марк Рід розкрив шахрайство в електронному листі старшим колегам і попередив їх стежити за дзвінками, нібито від топ-менеджерів.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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