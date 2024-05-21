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Перед судом постане правоохоронець, який взяв $16 000 за «кришування» шахрайського кол-центру

Перед судом постане правоохоронець, який взяв $16 000 за «кришування» шахрайського кол-центру

● Працівники ДБР завершили розслідування щодо правоохоронця, який брався «кришувати» шахрайський кол-центр.

● Правоохоронець запропонував своєму знайому відкрити шахрайський «кол-центр», який би виманював гроші у громадян України та іноземців. При цьому він обіцяв покривати його роботу за $16 000 в місяць.

● Правоохоронця було затримано на «гарячому» під час отримання обумовленої суми.

● Під час обшуків у нього вдома було виявлено наркотичний засіб – майже 16 грам кокаїну.

● У ході слідства було встановлено, що перебуваючи на посадах в правоохоронних органах він набув необґрунтованих активів на загальну суму понад 15 млн грн.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4397

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