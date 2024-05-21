Завершается третья неделя мая, и вырисовываются очевидные и вероятные рекорды потерь оккупантов

Очевидно, что в этом месяце у РОВ будет абсолютный рекорд по потерям личного состава, который превысит 30 тысяч или их среднестатистический месячный мобилизационный потенциал. Вероятно, май может стать первым месяцем, в течение которого компенсация потерь по подразделениям не будет выведена в ноль, не говоря уже в плюс, а впервые за долгое время уйдёт в минус.

Очень близок абсолютный рекорд по потерям артиллерии, что обусловлено поступлениями боеприпасов и интенсификацией контрбатарейной борьбы. Хотя, с нашей стороны, проблем продолжает хватать, как с недостаточным количеством средств поражения, так и пока неполным и непропорциональным обеспечением подразделений БК, что обусловлено медленными поставками.

Вполне вероятно в этом месяце будет установлен рекорд и по уничтожению автомобильного транспорта, который частично или полностью, в подразделениях РОВ стал заменять ББМ, а потому и чаще выноситься.

Собственно, май предвещает быть весьма результативным. Но, главное, это первый месяц который и вправду сможет завести в минус по многим показателям компенсации потерь, а не только по показателю личного состава.

Графики: Мінфін

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21736

Новости портала «Весь Харьков»