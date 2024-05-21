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Українським учням на тимчасово окупованих територіях викладають предмет про «російські цінності»

Українським учням на тимчасово окупованих територіях викладають предмет про «російські цінності»

Цей псевдокурс отримав назву «Моральні основи сімейного життя», зазначили у Центрі національного спротиву.

Під час уроків розповідають про російську «духовність» та «традиції». Наприклад, закладають установку, що жінка має народжувати й бути покірною чоловіку, а чоловік має захищати вітчизну.

Так окупанти формують патерн «взірцевої родини рф», де чоловік має помирати у війнах, а жінка має народжувати нових солдатів.

Джерело: https://t.me/spravdi/38782

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