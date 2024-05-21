Українським учням на тимчасово окупованих територіях викладають предмет про «російські цінності»

Цей псевдокурс отримав назву «Моральні основи сімейного життя», зазначили у Центрі національного спротиву.

Під час уроків розповідають про російську «духовність» та «традиції». Наприклад, закладають установку, що жінка має народжувати й бути покірною чоловіку, а чоловік має захищати вітчизну.

Так окупанти формують патерн «взірцевої родини рф», де чоловік має помирати у війнах, а жінка має народжувати нових солдатів.

Джерело: https://t.me/spravdi/38782

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