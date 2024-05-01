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У США на 22 роки ув’язнили колишнього співробітника Агентства національної безпеки за спробу шпигувати на користь росії

У США на 22 роки ув’язнили колишнього співробітника Агентства національної безпеки за спробу шпигувати на користь росії

(https://www.politico.com/news/2024/04/29/jareh-sebastian-dalke-nsa-sentenced-00155047)

Із серпня по вересень 2022 року Джарех Далкі передав фрагменти з трьох секретних документів агенту ФБР, якого вважав російським спецслужбовцем. За це він отримав $16,5 тис. криптовалютою.

Потім чоловік мав отримати $85 тис. за решту інформації. Відтак на залізничному вокзалі Денвера Далкі надіслав документи за допомогою безпечного цифрового з’єднання. І за кілька хвилин агенти ФБР заарештували його.

Згідно з обвинуваченням, інформація, яку хотів передати чоловік, включала оцінку військових наступальних можливостей третьої, неназваної країни, та опис оборонних потужностей США.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/44399

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Темы: росія, суд, США

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