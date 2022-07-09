Мешканець Краснограду закликав до підтримки окупантів – колаборанта затримано

48-річний житель міста Красноград з вікна власної квартири в багатоповерховому будинку публічно виправдовував та закликав до підтримки збройної агресії російської федерації проти України.

Інформація про здійснення колабораційної діяльності чоловіком надійшла до поліції від очевидців правопорушення. Правоохоронці провели перевірку повідомлення та встановили, що 48-річний чоловік має проросійські налаштовані погляди та підтримував агресивну політику рф.

Наразі слідчі Красноградського районного відділу поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Агентство Телевидения Новости