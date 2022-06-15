“Ми повинні знати, хто їх убив”: у Харків приїхав прокурор суду в Гаазі

Карім Хан особисто оцінив збитки, завдані місту після вторгнення РФ. Наразі Міжнародний кримінальний суд збирає доказову базу, за результатами якої висунуть звинувачення.RELATED VIDEO

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Карім Хан приїхав у Харків для того, щоб особисто оцінити наслідки обстрілу російської армії в місті. Про це повідомила пресслужба МКС у Twitter, пише Фокус.

“Це час, коли ми маємо показати, що закон перебуває на передовій. Усі учасники конфлікту несуть відповідальність і можуть бути притягнуті до відповідальності в разі скоєння злочину. Наша команда на місці працює над розкриттям правди”, — прокоментував Карім Хан свій візит.

Як пише російська служба ВВС, у Харкові прокурор відвідав місце авіаудару по урядових будівлях, а також житловий квартал, який постраждав від обстрілів ЗС РФ.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи має намір МКС переслідувати представників російської влади та командування ЗС РФ, Хан повідомив, що поки що суд займається збором доказів воєнних злочинів, за результатами яких будуть пред’явлені звинувачення.

Водночас Хан наголосив, що під час воєнних дій на кожному, хто має зброю та владу, лежать зобов’язання. За його словами, суд розглядатиме відповідальність усіх сторін збройного конфлікту.

“Якщо людей було вбито, ми повинні знати, хто їх убив. Якщо будівлі були пошкоджені, ми повинні знати, хто їх пошкодив. І чи це було виправдано воєнною необхідністю та пропорційно цілям”, — підкреслив прокурор. Він зазначив, що “нікому не дозволено безкарно робити все, що йому заманеться”.

Наразі в Україні за фактами воєнних злочинів порушено близько 16 тис. кримінальних справ. Над розслідуванням і збором інформації працюють не лише українські прокурори, а й групи експертів із Великобританії, Литви, Словаччини та Франції.

Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International підготувала доповідь, де задокументовано застосування касетних боєприпасів та інших невиборчих засобів нападу російської армії під час спроби захопити Харків. Правозахисники знайшли “крила” й уламки заборонених снарядів у різних районах міста.

Агентство Телевидения Новости