Митрополита «Пашу Мерседеса» відпустили — за нього внесли заставу у 900 тисяч доларів

Митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя) звільнили з-під варти: за нього внесли заставу, сума якої сягала понад 33 мільйонів гривень.

Про звільнення митрополита повідомив його адвокат, пише пресслужба УПЦ МП.

«7 серпня за митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла було внесено заставу. Владика, після того, як його випустили з СІЗО, звернувся до братії та усіх вірних й подякував за підтримку», — йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости