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На Харьковщине будут судить боевика «ДНР»

На Харьковщине будут судить боевика «ДНР»

На Харьковщине по согласованию с Дергачевской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины по его участию в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования по ч. 2 ст. 260 УК.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установило следствие, житель Авдеевки, находясь в г. Донецке, вступил в незаконное вооруженное формирование самопровозглашенной так называемой ДНР, а именно - танкового батальона министерства обороны «ДНР».

Отделом военного комиссариата «ДНР» указанному мужчине был выдан военный билет, военная форма ДНР и огнестрельное оружие.

В течение августа-ноября 2016 боевик «ДНР» осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области. Задержали мужчину во время его попытки попасть на территорию Российской Федерации на пропускном пункте Гоптовка.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Агентство Телевидения Новости

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