На Харьковщине будут судить за взяточничество полицейского из соседней области.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, начальник одного из отделов Краматорского районного управления ГУНП в Донецкой области, который был участником уголовного производства по факту получения неправомерной выгоды, предложил следователю ГБР взятку за непривлечение его к уголовной ответственности. Следователь ГБР сообщил об этом факте своему руководству.

Полицейского задержали сразу после передачи под контролем правоохранителей следователю ГБР 3 тысяч долларов США.

Обвинительный акт в отношении полицейского направлен в суд по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Агентство Телевидения Новости