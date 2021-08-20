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На Харьковщине будут судить за взяточничество полицейского из соседней области

На Харьковщине будут судить за взяточничество полицейского из соседней области

На Харьковщине будут судить за взяточничество полицейского из соседней области.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, начальник одного из отделов Краматорского районного управления ГУНП в Донецкой области, который был участником уголовного производства по факту получения неправомерной выгоды, предложил следователю ГБР взятку за непривлечение его к уголовной ответственности. Следователь ГБР сообщил об этом факте своему руководству.

Полицейского задержали сразу после передачи под контролем правоохранителей следователю ГБР 3 тысяч долларов США.

Обвинительный акт в отношении полицейского направлен в суд по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Агентство Телевидения Новости

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