На Харьковщине разоблачили нелегальное производство топлива из российского сырья

Правоохранители разоблачили завод, который производил и поставлял на заправки в Харьковской и соседних областях контрафактное топливо.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

По полученной пограничниками информации, дельцы получали сырье из Российской Федерации.

Указанная информация была предоставлена ​​в следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины.

На основании полученных материалов следователи открыли уголовное производство за незаконное изготовление подакцизных товаров (ч. 2 ст. 204 УК Украины).

На заводе по производству горючего и заправках были проведены обыски.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли образцы контрафактного горючего, документы финансово-хозяйственной деятельности,

В качестве доказательств, которые могут быть использованы в судебном производстве, правоохранители также изъяли информацию на электронных носителях.

В настоящее время устанавливается размер ущерба, нанесенный государству.





Агентство Телевидения Новости