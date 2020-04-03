Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:20
Просмотров: 97

На Харьковщине разоблачили нелегальное производство топлива из российского сырья

На Харьковщине разоблачили нелегальное производство топлива из российского сырья

Правоохранители разоблачили завод, который производил и поставлял на заправки в Харьковской и соседних областях контрафактное топливо.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

По полученной пограничниками информации, дельцы получали сырье из Российской Федерации.

Указанная информация была предоставлена ​​в следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины.

На основании полученных материалов следователи открыли уголовное производство за незаконное изготовление подакцизных товаров (ч. 2 ст. 204 УК Украины).

На заводе по производству горючего и заправках были проведены обыски.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли образцы контрафактного горючего, документы финансово-хозяйственной деятельности,

В качестве доказательств, которые могут быть использованы в судебном производстве, правоохранители также изъяли информацию на электронных носителях.

В настоящее время устанавливается размер ущерба, нанесенный государству.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 