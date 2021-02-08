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На Харьковщине у фермера вымогали 500 тысяч гривен

На Харьковщине у фермера вымогали 500 тысяч гривен

Трое жителей Купянского района Харьковщины - двое 36-летних мужчин и женщина 32-х лет требовали 500 тыс. грн. у главы фермерского хозяйства, угрожая повредить имущество.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, злоумышленники достигли своей цели, поджег хозяйственные постройки потерпевшей. Такие действия нанесли более 2 млн. гривен убытков - сумма подтверждается рядом проведенных экспертиз. После поджога потерпевшая передала полмиллиона гривен одному из участников преступной группировки, оставив их возле железнодорожного моста.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, правоохранители обнаружили и изъяли доказательства их причастности к противоправным действиям.

Сейчас всем трем злоумышленникам сообщили о подозрениях по ч. 3 ст. 189 (вымогательство), ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Один из злоумышленников уже находится в СИЗО - туда он попал в августе прошлого года, как фигурант другого уголовного производства, возбужденного по факту вымогательства $15 тыс. Важно, что и тогда 36-летний злоумышленник угрожал потерпевшему поджогом дома.

Решается вопрос об избрании меры пресечения двум другим фигурантам.

Агентство Телевидения Новости

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