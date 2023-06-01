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На Харківщині чоловік збував психотропи

На Харківщині чоловік збував психотропи

Вирок суду: прокурори довели вину чоловіка, який збував психотропи

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 28-річного чоловіка в незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також збуті психотропів (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, продовжив порушувати закон, збуваючи психотропи в Богодухові.

Спілкування з покупцями зловмисник вів у месенджері. Після оплати він залишав у схованці згорток з PVP та повідомляв «клієнтам» координати місця, де можна забрати товар.

Чоловіка викрили у червні 2020 року після того, як він вчергове збув PVP.

Агентство Телевидения Новости

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