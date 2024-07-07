На Харківщині окупанти підпалили пшеничне поле та вдарили по дачному кооперативу
Протягом доби з 6 по 7 липня окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області. Одна людина загинула, троє зазнали поранень.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вночі 7 липня близько 1:23 у селі Добропілля Богодухівського району Харківської області внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1,5 тис. кв. метрів.
18:42 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Цапівка, внаслідок обстрілу горіла пшениця на площі 4,5 га.
15:00 Куп’янський р-н, Курилівська громада, с. Новоосинове, удари по дачному кооперативу. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 4 га.
15:00 Чугуївський район, Старосалтівська громада, смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.
10:45 Богодухівський, район, Золочівська громада, с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу поранена жінка, загинув 47-річний чоловік.
7:00 у Вовчанську автомобіль наїхав на невідомий предмет, постраждала жінка.