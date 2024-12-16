На Харківщині поліцейські повідомили про підозру чорному лісорубу

41-річний чоловік протягом червня 2024 року спиляв у захисному лісовому насадженні Лозівського району 28 дерев породи «ясен звичайний», «берест» та «дуб».

Своїми діями зловмисник завдав державі матеріальної шкоди на 75 тисяч гривень, повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що фігурант на місці розпилював дерева на колоди та перевозив до свого місця мешкання, де зберігав на території домоволодіння. Надалі продав незаконно зрубану деревину об’ємом 7 м куб. за 10 000 гривень.

У листопаді поліцейські провели огляд території домоволодіння зловмисника. Він добровільно видав залишок деревини.

Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут ліс) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Агентство Телевидения Новости