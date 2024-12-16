Кримінал
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16.12.2024 16:10
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У Харкові голову благодійної організації судитимуть за шахрайство: привласнила гроші для дронів

У Харкові голову благодійної організації судитимуть за шахрайство: привласнила гроші для дронів

Салтівською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жінки — голови правління благодійної організації за фактами шахрайства, у тому числі вчиненого у великих розмірах та повторно, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, влітку 2023 року до голови благодійної організації звернулися двоє волонтерів з проханням допомогти в закупівлі квадрокоптерів для ЗСУ. Волонтери довіряли жінці, оскільки раніше їхній знайомий мав позитивний досвід співпраці з нею і порекомендував її як надійного партнера.

Однак на цей раз голова БО вирішила нажитись на волонтерах. Після оплати рахунків за квадрокоптери загальною кількістю 8 штук товар потерпілі так і не отримали. Обвинувачена, щоб відвести від себе підозри, спочатку надсилала потерпілим товарно-транспортні накладні про начебто відправку засобів, а пізніше — фейкові скріншоти про нібито повернення коштів.

Насправді ж гроші, отримані злочинним шляхом, жінка переказувала на власну банківську картку фізособи. Загальна сума завданої потерпілим матеріальної шкоди складає майже 600 тис. гривень.

На суд жінка очікує, перебуваючи під вартою. Обвинувачену судитимуть у Московському районному суді Харкова. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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