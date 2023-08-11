На Харківщині поліцейський затримав підозрюваного у спробі вбивства на місці злочину

9 серпня в ході розгляду матеріалу по справі про адміністративне правопорушення поліцейський офіцер громади Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області завітав до місця мешкання жительки смт Андріївка. З домоволодіння вийшов чоловік та повідомив, що його дружини немає вдома. Під час розмови чоловіка з правоохоронцем з будинку вибігла жінка зі слідами крові на тілі.

Поліцейський затримав 51-річного чоловіка. Надав домедичну допомогу постраждалій та викликав швидку допомогу, повідомили в ГУНП Харківської області.

Встановлено, що чоловік вдарив дружину ножем у шию під час сімейної сварки.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости