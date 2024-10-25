На Харківщині посадовця Держслужби геодезії підозрюють у зловживанні владою

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору одного з департаментів Держслужби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Чиновнику інкримінують переведення у приватну власність земель харківського орнітологічного заказника.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Раніше посадовець очолював головне управління Держгеокадастру Харківської області. На цій посаді він провів оборудку, під час якої 4 га земель орнітологічного заказника «Куплеватське» перейшли у власність двох місцевих фермерів.

Заказник визначний тим, що на його території проживають різні види птахів, у тому числі рідкісні, занесені до Європейського Червоного списку. Попри те, що ці ділянки не могли передаватися у приватну власність, посадовець допоміг двом фермерам отримати гектари заповідних земель.

Чиновник незаконно затвердив технічну документацію із землеустрою на 4 га землі, тим самим посприяв їх вибуттю з державної власності. Отримавши землю, фермери засіяли її зерновими культурами.

Посадовець підозрюється у зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Вирішуються питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу, а також повернення земель у власність держави.

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