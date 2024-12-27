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На Харківщині пройшла хвиля обшуків у працівників ТЦК та ВЛК, які заробляли на ухилянтах

На Харківщині пройшла хвиля обшуків у працівників ТЦК та ВЛК, які заробляли на ухилянтах

Поліція Харківщині провела 39 обшуків у працівників РТЦК та ВЛК. За даними правоохоронців, службовці змовилися та «заробляли» на військовозобов’язаних, які намагалися уникнути мобілізації.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Як повідомили в поліції, чиновники зловживали владою, діяли разом протягом тривалого часу та встигли виключити з військового обліку людей, які не мали на це законних підстав. Службовці вносили завідомо неправдиві дані в документи – в результаті військовозобов’язаних визнавали непридатними або ж обмежено придатними.

Крім того, ця ж група сприяла переправленню чоловіків через кордон. Також проводили махінації із заробітною платою – її отримували люди, які не проходили службу. За гроші «вирішували питання» про мобілізацію транспорту, який мав би їхати на передову.

«Викрили цю схему, провели обшуки у всіх фігурантів, вилучили гроші та майно, військово-облікові та медичні  документи. На вилучене майно накладено арешти. Наразі вивчаємо всю знайдену документацію, допитуємо фігурантів. Під особливою увагою – статки та активи осіб з ТЦК та ВЛК, розслідуємо походження кожної гривні», – зазначили в поліції.

Агентство Телевидения Новости

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