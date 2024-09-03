На Харківщині СБУ оголосила підозру фінансистці окупантів

Служба безпеки викрила ще одну колаборантку на Харківщині, яка добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками під час тимчасової окупації частини області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, зловмисницею є 49-річна мешканка Куп’янського району, яка під час повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників.

У серпні 2022 року жінка добровільно погодилася на фейкову посаду «главного специалиста» у відділі фінансового забезпечення і виконання бюджету окупаційної адміністрації Куп’янського району Харківщини.

На цій посаді зловмисниця слідкувала за витрачанням коштів грабіжницького бюджету рашистів, займалася плануванням таких витрат та складала кошторис окупаційної адміністрації.

Також колаборантка готувала фінансові звіти для гауляйтера Куп’янського району.

Після деокупації зловмисниця намагалася «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження та притягли до передбаченої законом кримінальної відповідальності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Агентство Телевидения Новости