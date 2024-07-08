На Харківщині викрили жінку: незаконно торгувала спиртним

У порушниці вилучені пляшки горілки та пляшки пива без марок акцизного збору.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

7 червня працівники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Куп’янського РВП виявили порушення правила торгівлі у Куп’янському районі.

В селі Приколотне 46-річна жінка здійснювала торгівлю алкогольними напоями без марок акцизного збору. Працівники поліції вилучили немаркований алкоголь.

Щодо порушниці складено адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні порушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виторгу, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Адміністративні матеріали направлені до Чугуївського районного суду для розгляду та прийняття законного рішення відповідно до чинного законодавства.

Агентство Телевидения Новости