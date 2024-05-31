На Харківщині викрито жінку: працювала на окупантів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 49-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка Ізюма, яка до повномасштабного вторгнення рф в Україну займалась підприємницькою діяльністю, під час захоплення міста збройними силами рф влаштувалась на роботу до окупаційної адміністрації.

У липні 2022 року жінка обійняла посаду «главного специалиста отдела обслуживания граждан» у так званому «отделении Пенсионного фонда Изюмского района Харьковской области». Колаборантка здійснювала прийом, обробку заяв та складання списків місцевих мешканців «матеріальної допомоги» від рф у розмірі 10000 тисяч російських рублів, а також займалась оформленням документів, необхідних для призначення та виплати пенсій.

Жінку судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости