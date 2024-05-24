На Харківщині викрито порно-шантажиста: вимагав гроші у колишньої дівчини

На Харківщині виявили чоловіка, який вимагав гроші з колишньої дівчини, шантажуючи опублікувати матеріали сексуального характеру.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 22-річному чоловіку за фактом вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України), а також за фактом виготовлення, зберігання та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру (ч. 2 ст. 301 КК України), повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, з березня 2024 року підозрюваний — мешканець міста Люботин — систематично шантажував свою колишню дівчину та вимагав з неї гроші.

Чоловік погрожував екскоханій тим, що опублікує в інтернет фото та відео сексуального характеру за її участі. Він систематично вимагав з колишньої обраниці близько 1000 доларів США.

Щоб вона сприймала його загрози як реальні, фігурант «переключився» на батька дівчини та надіслав чоловіку матеріал інтимного характеру за участі його доньки.

Правоохоронці викрили чоловіка та провели обшук за місцем його проживання у місті Люботин.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости