На Харківщині викрито шахрая: виманював кошти за схемою «друг просить у борг»

Зловмисник скористався телефоном свого знайомого та від імені власника телефону розіслав прохання про надання коштів в борг на лікування.

Таким чином йому вдалося ввести в оману двох громадян та отримати від них 9 тисяч гривень, повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські Чугуївського районного управління поліції викрили у скоєнні злочину раніше судимого за наркотичні злочини 27-річного місцевого мешканця. Як з’ясували правоохоронці, чоловік попросив у свого знайомого мобільний телефон нібито у тимчасове користування. Коли ж приятель віддав свій смартфон, зловмисник почав писати повідомлення від його імені людям, з якими той найчастіше спілкувався, і просити допомогти зібрати гроші на «невідкладне лікування».

За кілька годин від двох друзів власника смартфона правопорушник отримав на банківський рахунок, який вказав у листуваннях, 9 тисяч гривень. Після чого вимкнув телефон. Згодом громадяни, які були впевнені, що надсилають гроші своєму товаришеві, поспілкувалися з ним та зрозуміли, що їх ошукали. Потерпілі звернулися по допомогу до правоохоронців.

Дізнавачі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

Поліцейські вкотре нагадують, що, якщо ви отримали подібне повідомлення, обов’язково зв’яжіться з людиною особисто та переконайтеся чи дійсно їй необхідна допомога.

Агентство Телевидения Новости