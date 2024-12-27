Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:46
Просмотров: 140

На Харківщині викрито шахрая: виманював кошти за схемою «друг просить у борг»

На Харківщині викрито шахрая: виманював кошти за схемою «друг просить у борг»

Зловмисник скористався телефоном свого знайомого та від імені власника телефону розіслав прохання про надання коштів в борг на лікування.

Таким чином йому вдалося ввести в оману двох громадян та отримати від них 9 тисяч гривень, повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські Чугуївського районного управління поліції викрили у скоєнні злочину раніше судимого за наркотичні злочини 27-річного місцевого мешканця. Як з’ясували правоохоронці, чоловік попросив у свого знайомого мобільний телефон нібито у тимчасове користування. Коли ж приятель віддав свій смартфон, зловмисник почав писати повідомлення від його імені людям, з якими той найчастіше спілкувався, і просити допомогти зібрати гроші на «невідкладне лікування».

За кілька годин від двох друзів власника смартфона правопорушник отримав на банківський рахунок, який вказав у листуваннях, 9 тисяч гривень. Після чого вимкнув телефон. Згодом громадяни, які були впевнені, що надсилають гроші своєму товаришеві, поспілкувалися з ним та зрозуміли, що їх ошукали. Потерпілі звернулися по допомогу до правоохоронців.

Дізнавачі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

Поліцейські вкотре нагадують, що, якщо ви отримали подібне повідомлення, обов’язково зв’яжіться з людиною особисто та переконайтеся чи дійсно їй необхідна допомога.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 