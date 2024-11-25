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На Харківщині затримали чоловіка, який здав на металолом таблички з меморіалу в Ізюмі

На Харківщині затримали чоловіка, який здав на металолом таблички з меморіалу в Ізюмі

У Харківській області житель міста Ізюм викрав дві алюмінієві плити з прізвищами загиблих в роки Другої світової війни. За скоєне 46-річному чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що пошкодження меморіалу в Ізюмі сталося наприкінці вересня. Зловмисник викрав алюмінієві таблички з меморіалу та частину з них здав до пункту прийому металолому. Отримані гроші витратив на свої потреби.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місце знаходження металевих виробів та особу зловмисника. Ним виявився 46-річний мешканець міста.

Наразі слідчі районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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