Наводив удари по Харківщині та закликав вбивати українців: суд відправив зрадника за грати

Реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент, який діяв на Харківщині. Фігурант готував нову серію повітряних ударів рф по прифронтовій території регіону.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисник об’їжджав місцевість і приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на Куп’янському напрямку. Як встановило розслідування, агент передавав координати потенційних цілей через месенджер.

Контррозвідка СБУ затримала його у липні цього року. За матеріалами справи, агентом виявився безробітний мешканець Чугуївського району. У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив через свою активність в прокремлівських Телеграм-каналах.

У «тематичних» чатах месенджера він закликав до захоплення державної влади та вбивства українців. Після дистанційного вербування агент комунікував з окупантами через «зв’язкового» – свого давнього знайомого з рф. Під час обушків у помешканні зрадника виявлено мобільний телефон із доказами роботи на користь рф.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів, суд призначив зловмиснику 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та визнав винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади).

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