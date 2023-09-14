На Харківщині затримано коригувальника вогню: постане перед судом

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного чоловіка за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України.

За даними слідства, мешканець смт Куп‘янськ-Вузловий активно допомагав ворогу, повідомляє прокуратура Харківської області.

Чоловік їздив по території Куп’янського району, яка контролюється українськими військовими, та збирав інформацію про розташування військової техніки та особового складу.

Обвинувачений передавав дані через месенджер Телеграм у вигляді тексту або відео, зазначаючи дані щодо кількості, виду техніки та напрямку на місцевості.

Крім того, поплічник окупантів фіксував наслідки ворожих ударів по житлових секторах та відправляв у чат зі схвальними «відгуками», зазначаючи «нормально шороху навели там».

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости